Una squadra, docufilm su Rai2: trama e quante puntate sono

Questa sera, giovedì 30 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda la prima parte del docufilm Una squadra, che ripercorre l’epopea della squadra azzurra di tennis che prima del successo di Sinner e soci di quest’anno, aveva vinto l’unica Coppa Davis della nostra storia nel 1976 in Cile. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una squadra – Quante puntate

La docuserie è andata in onda in prima tv lo scorso novembre 2022 su Rai2 per poi approdare su Netflix a novembre 2023. È composta da sei episodi diretti da Domenico Procacci, trasmessa in tre seconde serate a partire da giovedì 30 novembre (già disponibile su RaiPlay),

Una squadra – Trama

Il film Una squadra, diretto da Domenico Procacci e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, racconta la storia della nazionale italiana di tennis maschile tra la fine gli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80.

La pellicola si concentra in particolare sulla stagione 1976, quando l’Italia arrivò in finale di Coppa Davis contro il Cile, all’epoca sotto la dittatura di Augusto Pinochet. Il film segue le vicende dei principali protagonisti di quella squadra, ovvero Nicola Pietrangeli (capitano non giocatori), Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci. Non manca la testimonianza della riserva Tonino Zugarelli.

La storia inizia con la vittoria dell’Italia in semifinale che permette alla squadra di accedere alla finale per la prima volta dopo 30 anni. L’arrivo in finale è un evento storico per l’Italia, ma anche un momento di grande tensione politica. Il Cile è infatti un paese oppresso dalla dittatura, e la vittoria dell’Italia sarebbe vista come un’affermazione della libertà e della democrazia. La partita di finale è giocata a Santiago del Cile, e si trasforma in un evento di grande importanza non solo sportiva, ma anche politica, tra sostenitori del boicottaggio e chi voleva giocare ad ogni costo. L’Italia vince la partita in cui Panatta e Bertolucci indossarono anche le storiche magliette rosse, e conquista la Coppa Davis per la prima volta nella sua storia.

Il docufilm esamina anche le carriere individuali dei protagonisti, in particolare quella di Panatta nell’anno d’oro del “double” Roma-Parigi. Si parla anche dei contrasti all’interno della squadra, con Pietrangeli da una parte col suo ego smisurato, e la doppia coppia Panata–Bertolucci opposta a Barazzutti-Zugarelli, uniti in campo ma diversissimi fuori. Spazio anche allo storico capitano Belardinelli e alle vicende d’epoca col commento dei protagonisti.

Una squadra – Cast

Nicola Pietrangeli è il capitano della nazionale italiana. Icona del passato, una volta ritirato ha lasciato la leadership in mano a Panatta.

Adriano Panatta è il giocatore più forte della squadra. È un giocatore aggressivo e spettacolare, col suo stile serve and volley che fa impazzire i tifosi.

Corrado Barazzutti è un giocatore solido e affidabile. È un giocatore di grande resistenza fisica e mentale, e spesso è decisivo nei momenti importanti.

Paolo Bertolucci è il doppista che ha formato con Panatta un binomio formidabile.

Tonino Zugarelli è la riserva del team, sempre pronto quando è servito il suo apporto.