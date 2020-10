Una prigione per innamorarsi: Scott e Lizzie oggi

Una prigione per innamorarsi è un popolare reality americano giunto alla sua terza stagione (il titolo originale è Love After Lockup) e che, in Italia, debutta su Real Time con la prima stagione. Il programma segue le vicende di coppie nate durante la reclusione in prigione di uno dei due partner.

Tra le coppie protagoniste della prima stagione c’è anche quella formata da Scott Davey e la ex detenuta Lizzie Kommes condannata per corruzione e che ha passato in carcere ben 8 anni.

Come è finita tra Scott e Lizzie

La relazione tra Scott e Lizzie va avanti da tre anni ma la donna ha passato quasi l’intero periodo in carcere dopo essere stata condannata per corruzione. Il suo rilascio era atteso nel corso della prima stagione di Una prigione per innamorarsi ma durante la detenzione Lizzie è stata trovata in possesso di droga e di un cellulare e la sua pena è aumenta.

Fatto sta, che per l’intera prima stagione del programma, Lizzie è rimasta in carcere e ha potuto portare avanti la sua storia con Scott solo da dietro le sbarre. Quest’ultimo, inoltre, ha affermato di aver costantemente inviato denaro alla donna per una cifra di poco inferiore ai 100mila dollari, al punto da aver finito tutti i suoi risparmi ed essersi indebitato.

Scott e Lizzie oggi

Quando Lizzie è stata rilasciata, ha potuto finalmente portare avanti la sua relazione con Scott. Purtroppo, però, le cose non sono andate per il meglio e la coppia ha dovuto affrontare sia problemi di finanziari che di tossicodipendenza.

Quando Lizzie ha saputo che Scott era al verde, ha deciso di lasciarlo e prendere un’altra strada. Nel corso degli anni, Lizzie ha raccontato che durante la sua detenzione aveva una relazione con Scott ma di sentirsi anche con altri uomini e che anche loro le mandavano dei soldi. La donna, inoltre, ha ammesso di aver guadagnato una somma di circa 800mila dollari mentre si trovava in carcere. Dopo Scott (con cui non c’è più alcun rapporto), Lizzie ha avuto un’altra relazione ma anche questa è terminata e, adesso, la ragazza è single.