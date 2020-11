Una prigione per innamorarsi: Johnna e Garrett oggi

Una prigione per innamorarsi è un popolare reality americano giunto alla sua terza stagione (il titolo originale è Love After Lockup) e che, in Italia, debutta su Real Time con la prima stagione. Il programma segue le vicende di coppie nate durante la reclusione in prigione di uno dei due partner.

Tra le coppie protagoniste della prima stagione c’è anche quella formata dalla ventiseienne Johnna DiGrigoli e l’ex detenuto Garrett Tanner (25 anni) condannato a 7 anni di reclusione per furto con scasso e incarcerato quando di anni ne aveva 18.

Come è finita tra Johnna e Garrett

A differenza di quanto in molti pensano, la storia di Johnna e Garrett non è iniziata online durante la detenzione di Garrett. I due, come confermato dalla ventiseienne di Tampa, si conoscevano già da anni ma avevano perso ogni contatto fino a quando ha scoperto che Garrett era detenuto in carcere.

Dopo 4 anni di lettere e visite, i due hanno potuto iniziare la loro storia dal vivo quando Garrett è stato rilasciato, il 24 marzo 2017, tra numerose difficoltà, come la diffidenza del padre di Johnna. Quest’ultima, però, va dritta per la sua strada e si aspetta una proposta di matrimonio da Garrett.

Johnna e Garrett oggi

Alla fine Johnna e Garrett si sono sposati ma, purtroppo per loro, il matrimonio è stato un vero fallimento. La coppia, infatti, si è lasciata quasi sùbito dopo le notte con Garrtt che ha ammesso di aver tradito la compagna più volte e, durante la sua detenzione in carcere, di aver anche fatto sesso con una delle inservienti della mensa.

Garrett oggi ha una nuova ragazza di nome Nellie. Nonostante ciò, Johnna non si dà ancora pace e ha più volte implorato Garrett di tornare da lei. Inoltre, Johnna e Nellie si sono addirittura scambiate parolacce sui social media. Inutile dire che Johnna e Garrett non sono presenti nella seconda stagione di Una prigione per innamorarsi.