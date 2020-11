Una prigione per innamorarsi: Angela e Tony oggi

Una prigione per innamorarsi è un popolare reality americano giunto alla sua terza stagione (il titolo originale è Love After Lockup) e che, in Italia, debutta su Real Time con la prima stagione. Il programma segue le vicende di coppie nate durante la reclusione in prigione di uno dei due partner.

Tra le coppie protagoniste della prima stagione c’è anche quella formata da Angela Gail e l’ex detenuto Tony Wood condannato a 3 anni di reclusione per possesso di arma da fuoco.

Come è finita tra Angela e Tony

La storia tra Angela e Tony non è stata tra le più emozionanti della prima stagione poiché quando la donna si attendeva che Tony venisse finalmente rilasciato, quest’ultimo è invece rimasto in carcere. Tuttavia, la coppia ha potuto finalmente incontrarsi durante la seconda stagione ed è stata protagonista anche nello spin-off Life After Lockup.

Angela e Tony oggi

Se, dunque, vuoi sapere che fine hanno fatto Angela e Tony di Una prigione per innamorarsi e ti stai chiedendo se i due stanno ancora insieme, devi sapere che i due si sono sposati e che Angela ha fatto di tutto affinché il marito si tenesse lontano dai guai.

Tuttavia, durante lo spin-off Life After Lockup Angela ha annunciato che i due stanno divorziando.