Una Poltrona per Due nel 2022: va in onda il 24 dicembre?

Ebbene sì, siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui una specifica domanda inizia a circolare tra le famiglie italiane. No, non è “E il/la fidanzato/a?” e neanche “Cosa fai a Capodanno?”, ma “Quando va in onda Una Poltrona per Due”?

Il film del 1983 di John Landis con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, data anche l’ambientazione del racconto, con il passare del tempo è diventato un vero classico di Natale, grazie anche alla complicità di Italia 1, che ha sapientemente cavalcato l’onda di un’idea-tormentone che si è diffusa in questi anni, ovvero che Una Poltrona per Due debba andare in onda alla Vigilia di Natale.

Così, da 25 anni a questa parte (ovvero dal 1997, eccezion fatta per il 2005), la rete giovane di Mediaset manda in onda “Una Poltrona per Due” il 24 dicembre. Sarà così anche quest’anno: alla Vigilia di Natale Italia 1 proporrà, in prima serata, “Una Poltrona per Due”, salvando una tradizione che sembra destinata a durare.

L’occasione è ghiotta non solo per gli appassionati del film, ma anche per chi non l’ha mai visto e vuole iniziare una tradizione. È vero che “Una Poltrona per Due” è disponibile in streaming su Prime Video e lo si può vedere quando si vuole, ma la tv generalista ha il potere di creare una ritualità che le piattaforma non posso ottenere. Dal calcio ai grandi eventi, alle tradizioni, come quella di vedere un film contemporaneo ma diventato un classico ogni 24 dicembre.