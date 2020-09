Una pezza di Lundini su Raidue: conduttore, cast e band

La seconda serata di Raidue si accende all’insegna della comicità surreale: è quanto promette Una pezza di Lundini, il nuovo programma in onda dal 7 settembre 2020 ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì alle 23:30. L’idea alla base della trasmissione, ideata da Giovanni Benincasa, è che potrebbe capitare che un programma inizialmente previsto possa saltare.

Entra così in gioco Valerio Lundini, attore comico che abbiamo già conosciuto in Battute?, qui nei panni di conduttore di scorta, costretto a dover improvvisare un programma all’ultimo minuto, dalla conduzione alla regia, dagli autori ai tecnici.

Lo spunto serve a realizzare un programma surreale ma divertente, imprevedibile e che potrebbe diventare un appuntamento fisso di numerosi telespettatori. Il cast del programma, oltre a Lundini, prevede anche la presenza di Emanuela Fanelli (anche lei vista in Battute?), di Stefano Rapone e di Massimiliano Mursia. La parte musicale, invece, è a cura dei VazzaNikki.

Una pezza di Lundini, streaming

E’ possibile vedere Una pezza di Lundini in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.