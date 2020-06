Una partita di Serie B per la prima volta su Rai 2

Con il recupero Ascoli-Cremonese giocato lo scorso 17 giugno e terminato 3-1 per gli ospiti, è ripreso il campionato di Serie B dopo oltre 3 mesi di stop forzato a causa del coronavirus. A partire da questo pomeriggio, venerdì 19 giugno, e per tutto il weekend, scenderanno in campo anche tutte le altre squadre per la prima giornata post-virus.

E mentre la Lega Serie A e le varie emittenti televisive che hanno acquistato i diritti TV stanno decidendo se trasmettere in chiaro o meno le partite Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo che si giocheranno tra sabato 20 e domenica 21 giugno (dopo un grande ottimismo, c’è stata una brutta frenata e potrebbero non esserci il via libero per la diretta in chiaro), per il campionato cadetto è già ufficiale da giorni la notizia che una gara sarà proposta sui canali Rai.

In Serie B la faccenda è stata molto più semplice poiché la TV di Stato aveva già acquistato ad inizio stagione i diritti per trasmettere una partita in chiaro per ogni turno di campionato. Infatti, anche prima dello scoppio della pandemia veniva trasmessa (solitamente l’anticipo del venerdì sera) una partita su RaiSport, il canale 57 del digitale terrestre.

Questa volta, però, non sarà così poiché per la prima volta nella storia una partita di Serie B sarà trasmessa su Rai 2. Tutti gli appassionati di calcio che seguono il campionato cadetto, potranno sintonizzasi questo pomeriggio sul secondo canale della Rai e, a partire dalle ore 17.25 (calcio d’inizio ore 17.30), seguire in diretta la partita Spezia-Empoli, valida per la ventinovesima giornata. Il match, ovviamente, sarà visibile anche in diretta streaming su RaiPlay.

Non è chiaro, invece, se dalla prossima giornata riprenderà regolarmente la programmazione di una partita su RaiSport o verrà confermata la scelta di Rai2. Molto probabilmente, la decisione sarà presa anche in base ai dati d’ascolti della partita di oggi. Staremo a vedere.