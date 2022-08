Per la serie Storie straordinarie che di tanto in tanto Real Time ripropone, questa sera potremo assistere al documentario intitolato Una nuova pelle per Connie, originariamente andato in onda in chiusura della seconda stagione.

È la storia di Connie Jackson, una donna americana nata nel Tennessee, che un po’ come accade nella serie Vite al Limite che tutti ben conosciamo, a un certo punto ha deciso di dimagrire dopo essere arrivata al peso di ben 285 chili. I suoi risultati sono stati talmente strabilianti da essere immortalati nel documentario The Incredible Shrinking Woman, uscito una decina di anni fa, e che potete trovare qui su Youtube.

La parte più difficile verrà però dopo l’operazione, quando si tratterà di sistemare il problema della pelle cadente (da qui i titolo).

Una nuova pelle per Connie in tv

Il prossimo appuntamento con Una nuova pelle per Connie è per questa sera, giovedì 25 agosto 2022 alle 4.15 su Real Time. Il programma dura intorno ai 50 minuti.