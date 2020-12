Una Mamma per Amica – Di nuovo insieme su La 5: quante puntate sono? La trama

A quattro anni dalla sua uscita su Netflix arriva anche sulla tv generalista -su La 5 da oggi, 20 dicembre 2020, alle 21:10– Una Mamma per Amica-Di nuovo insieme, la miniserie che prosegue il racconto della celebre serie tv con Lauren Graham ed Alexis Bledel conclusosi nel 2007 dopo sette stagioni.

Dietro il progetto c’è Amy Sherman-Palladino, creatrice della serie tv, che riprende in mano le fila del racconto dopo aver abbandonato la produzione alla fine della sesta stagione per mancato rinnovo del contratto con The Wb, network americano che mandava in onda la serie.

Ma da quante puntate è composto Una Mamma per Amica-Di nuovo insieme? In tutto, Netflix ha prodotto quattro episodi, ognuno della durata di circa novanta minuti, differentemente quindi dagli episodi regolari che invece avevano una durata di circa 40-45 minuti. La 5 manderà in onda un episodio a settimana: il finale è quindi previsto per il 10 gennaio 2021.

Una Mamma per Amica-Di nuovo insieme, la trama

Ogni puntata è ambientata in una differente stagione dell’anno: si parte con “Inverno”, per poi proseguire con “Primavera”, “Estate” ed “Autunno”. Rory, giornalista freelance, dopo aver lasciato il suo appartamento di New York ad amici, si è trasferita a Londra.

Nella capitale del Regno Unito, Rory si vede con Logan (Matt Czuchry) e lavora a un libro per l’eccentrica Naomi (Alex Kingston). I due hanno una relazione aperta: lui è fidanzato e Rory fa coppia con Paul. Quando Naomi la licenzia e la fidanzata di Logan si trasferisce, Rory riflette sulla sua carriera e sulla sua vita sentimentale. Sarà l’incontro con Jess (Milo Ventimiglia) a incoraggiarla a scrivere un suo libro sulla sua vita.

Emily (Kelly Bishop) è addolorata per la morte del marito Richard (Edward Herrmann) e Lorelai si sente persa per la morte del padre, ma anche per le brillanti carriere dei suoi soci in affari e per la sua relazione con Luke (Scott Patterson). I due, che si frequentano da oltre dieci anni, prendono in considerazione una maternità surrogata e si recano in una clinica per la fertilità. Alla fine, dopo aver litigato con Rory, Lorelai sale sul Pacific Crest Trail per dimenticare i problemi.

Emily, accettata la morte del marito, vende casa e si trasferisce a Nantucket, single e indipendente per la prima volta nella vita. Lorelai torna dal suo viaggio, si riconcilia con Emily e Rory e chiede a Luke di sposarla. Rory fa visita al padre Christopher (David Sutcliffe) per informarlo del matrimonio e gli chiede perché abbia permesso a Lorelai di crescerla da single.