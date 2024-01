Una giornata particolare con Aldo Cazzullo su La7: L’Approvazione della Regola di Francesco

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, mercoledì 17 gennaio 2024, in prima serata su La7, debutta un nuovo format a tema storico curato e presentato da Aldo Cazzullo dal titolo Una giornata particolare. Vediamo i temi della prima puntata.

In questo primo appuntamento con il programma televisivo “Una giornata particolare” di La7, Aldo Cazzullo racconta la storia dell’approvazione della Regola di Francesco. Cazzullo ripercorre le tappe del viaggio di Francesco e dei suoi frati da Assisi a Roma, e descrive l’incontro con il papa Innocenzo III. Il giornalista sottolinea il significato dell’evento per la storia della Chiesa cattolica e per la vita di San Francesco.

Il 16 aprile 1209 fu una giornata particolare per San Francesco d’Assisi e per la storia della Chiesa cattolica. In quel giorno, Francesco e i suoi primi compagni frati si recarono a Roma per chiedere al papa Innocenzo III l’approvazione della loro Regola, che sanciva la nascita dell’Ordine francescano.

La mattina presto, Francesco e i suoi frati partirono da Assisi a piedi nudi, attraversando le campagne e le montagne dell’Italia centrale. Il viaggio fu lungo e faticoso, ma i frati erano pieni di speranza e di entusiasmo. Arrivati a Roma, Francesco e i suoi frati si recarono al Palazzo Lateranense, dove risiedeva il papa. Furono ricevuti dal papa e gli presentarono la loro Regola.

La Regola di Francesco era basata sulla povertà, la castità e l’obbedienza. I frati dovevano vivere in povertà, rinunciando ai beni materiali e vivendo di quello che ricevevano dalla carità. Dovevano essere casti e obbedire ai loro superiori.

Il papa Innocenzo III inizialmente fu riluttante ad approvare la Regola. Temeva che fosse troppo austera e che potesse portare alla divisione della Chiesa. Tuttavia, dopo aver ascoltato Francesco e i suoi frati, il papa cambiò idea. Il 29 novembre 1223, il papa Innocenzo III approvò la Regola di Francesco con la bolla Solet annuere. Questa fu una data importante per la storia della Chiesa cattolica, perché segnò l’inizio dell’Ordine francescano, uno dei più importanti ordini religiosi della cristianità.

L’approvazione della Regola di Francesco fu un evento significativo per San Francesco e per la Chiesa cattolica. Essa segnò l’inizio di un nuovo movimento religioso, basato sulla povertà, la castità e l’obbedienza. L’Ordine francescano si diffuse rapidamente in tutto il mondo e ebbe un’influenza profonda sulla società cristiana.