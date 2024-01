Una giornata particolare con Aldo Cazzullo su La7: La marcia su Roma

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, mercoledì 24 gennaio 2024, in prima serata su La7, seconda puntata del nuovo format a tema storico curato e presentato da Aldo Cazzullo dal titolo Una giornata particolare. Vediamo scaletta e temi dell’episodio dedicato alla Marcia su Roma.

Nella puntata di Una giornata particolare del 24 gennaio 2024, Aldo Cazzullo ha ripercorso la marcia su Roma, un evento cruciale nella storia d’Italia, che ha portato Benito Mussolini a diventare Presidente del Consiglio, sancendo di fatto l’inizio della dittatura fascista.

La puntata è iniziata con un’introduzione di Cazzullo, che ha spiegato il contesto storico in cui si è svolta la marcia. L’Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, era un paese in crisi economica e sociale. Il Partito Fascista, guidato da Mussolini, si era affermato come forza politica di opposizione, promettendo di riportare ordine e prosperità nel paese.

La marcia su Roma è stata organizzata da Mussolini per dimostrare la forza del fascismo e per costringere il re Vittorio Emanuele III a nominarlo Presidente del Consiglio. Il 28 ottobre 1922, circa 30.000 camicie nere marciarono su Roma, provenienti da tutta Italia.

La marcia fu un successo per Mussolini. Il re, incerto su cosa fare, alla fine decise di nominarlo Presidente del Consiglio, per evitare un colpo di stato. Mussolini formò un governo di coalizione, ma presto iniziò a consolidare il suo potere, instaurando una dittatura.

Cazzullo ha ripercorso le fasi della marcia, attraverso interviste a storici e giornalisti. Ha anche visitato i luoghi che hanno avuto un ruolo importante nell’evento, come il Quirinale, il Viminale e il Vittoriale degli Italiani. La puntata si è conclusa con un’analisi delle conseguenze della marcia su Roma. Mussolini ha governato l’Italia per 21 anni, instaurando una dittatura autoritaria che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale.

Ecco alcuni dei temi trattati nella puntata: