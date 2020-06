Una famiglia XXL su Real Time: stasera le prime 2 puntate

Una famiglia XXL è un programma tv della categoria reality spin off di Vite al Limite il cui titolo originale è “Family by a Ton”. Lo schema infatti è sempre quello della persona obesa che cerca di reagire con l’aiuto di un dottore specialista; le differenze sono che qui tutta la famiglia è nelle stesse condizioni, rendendo più difficile l’impresa, e che l’altro protagonista del programma non è più il dottor Nowsaradan, vera star del format “gemello”.

Una famiglia XXL – Orari e Canale

Una famiglia XXL è andato in onda in prima tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni lunedì alle 23,05 e in replica al giovedì alle 21,10. Ogni puntata dura un’ora e contiene una singola storia che viene trasmessa a puntate. Le vicende che vengono seguite sono quella di Drew, Chitoka e Naomi.

Una famiglia XXL – Puntate Stagione 1

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay. Al link indicato e subito sotto trovate tutti gli episodi aggiornati subito dopo la messa in onda. Ecco l’indice completo delle puntate della prima stagione e dove rivederle.

Episodio 1: Il viaggio della famiglia

Episodio 2: Progressi

Episodio 3: Un passo alla volta

Episodio 4: Bisogna lottare

Episodio 5: Post-chirurgia

Episodio 6: La grande rivelazione

Una famiglia XXL – Dottore

Come detto qui non c’è il dottor Nowzaradan, e questo potrebbe inizialmente spiazzare i fan di questo tipo di programmi abituati a vederlo in ogni puntata. Il dottore di Una famiglia XXL è invece Charles Procter Junior.

Una famiglia XXL in tv

Il prossimo appuntamento con Una famiglia XXL è previsto con la replica di sabato 6 giugno 2020, che prevede le prime due puntate alle ore 23,15 e 0,15.