Una famiglia vincente – King Richard, film su Canale 5: trama, attori e cast

Questa sera, giovedì 8 maggio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Una famiglia vincente – King Richard, un film biografico con protagonista Will Smith. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una famiglia vincente – King Richard – Trama

Una famiglia vincente – King Richard è un film biografico drammatico del 2021 diretto da Reinaldo Marcus Green e scritto da Zach Baylin. Il film è interpretato da Will Smith nel ruolo di Richard Williams, padre e allenatore delle star del tennis Venus e Serena Williams. Il film racconta la storia dell’ascesa della famiglia Williams dalla povertà a Compton, in California, fino a diventare una delle famiglie di maggior successo nella storia dello sport.

Il film inizia nei primi anni ’90, con Richard Williams (Will Smith) e sua moglie Oracene (Aunjanue Ellis) che crescono le loro due figlie, Venus (Saniyya Sidney) e Serena (Demi Singleton), a Compton, in California. Richard, ex tennista egli stesso, ha una visione per le sue figlie: farle diventare star del tennis professioniste. Inizia ad allenarle fin da piccole, nonostante la mancanza di risorse e strutture nel loro quartiere.

I metodi non convenzionali e la determinazione incrollabile di Richard spesso si scontrano con le norme consolidate del mondo del tennis. Non ha paura di sfidare l’autorità e dire la sua opinione, anche se questo significa farsi dei nemici. Tuttavia, la sua dedizione alle sue figlie non è mai in dubbio e le spinge a raggiungere il loro pieno potenziale.

Mentre Venus e Serena iniziano a vincere tornei, attirano l’attenzione dei media e del mondo del tennis. Richard diventa una figura controversa, poiché alcuni mettono in dubbio i suoi metodi e la sua capacità di gestire la carriera delle sue figlie. Tuttavia, rimane fermo nella sua convinzione di stare facendo ciò che è meglio per la sua famiglia.

Il film culmina con gli US Open del 1999, dove Venus, all’età di 17 anni, fa il suo debutto nel Grande Slam. Richard guarda dagli spalti mentre sua figlia affronta le migliori giocatrici del mondo. Nonostante la pressione, Venus si supera e vince la partita, diventando la giocatrice più giovane a vincere un titolo di singolare del Grande Slam nell’Era Open.

Una famiglia vincente – King Richard – Cast attori

Will Smith nel ruolo di Richard Williams

Aunjanue Ellis nel ruolo di Oracene Price

Saniyya Sidney nel ruolo di Venus Williams

Demi Singleton nel ruolo di Serena Williams

Tony Goldwyn nel ruolo di Paul Cohen

Jon Bernthal nel ruolo di Rick Macci

Susie Abromeit nel ruolo di Mary Austin

Layla Crawford nel ruolo di Tunde Price

Lyndsay Duncan nel ruolo della dottoressa Ellison

Bethann Hardison nel ruolo della dottoressa Isner

Kimberly Williams-Jasso nel ruolo di Pam Shriver

Danielle Lawson nel ruolo di Lindsay Davenport

Macarius Wright nel ruolo di Jelena Jankovic

Alan Powell nel ruolo di Patrick Mouratoglou