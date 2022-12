Una famiglia sotto l’albero, film-tv Rai 2: trama, cast, come finisce

Questa sera, lunedì 26 dicembre 2022, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv Una famiglia sotto l’albero, andato in onda negli Stati Uniti su Hallmark Channel nel 2021 con il titolo “My Family Christmas Tree”. Una storia familiare che ricorda i veri valore del Natale e dello stare insieme.

La trama di Una famiglia sotto l’albero

Vanessa Hall (Aimee Teegarden) non ha mai avuto una vera famiglia con cui festeggiare il Natale. Quando però riceve i risultati di un test del Dna che le rivela la sua famiglia d’origine, scopre di avere un papà, del quale ignorava l’esistenza.

Richard Hendricks (James Tupper), suo padre biologico, la invita a trascorrere i giorni di festa con lui e la sua famiglia. Vanessa accetta l’invito: ad accoglierla sarà Kris (Andrew W. Walker), un amico di Richard che conosce bene tutti i componenti della famiglia, e aiuta la ragazza a rompere il ghiaccio quando incontra per la prima volta la moglie del padre e i loro tre figli.

Dopo qualche esitazione iniziale, Vanessa comincia a sentirsi a suo agio con tutti, e a farsi voler bene. Ma una notizia dal laboratorio in cui ha eseguito il test metterà a repentaglio la sua vacanza e tutte le certezze che pensava di aver trovato.

Una famiglia sotto l’albero, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

La compagnia che ha effettuato il test del Dna comunica a Vanessa che si è sbagliata e che ha scambiato i risultati con quelli di un’altra ragazza. Vanessa inizialmente tiene la cosa per sè, ma poi, presa dai sensi di colpa, dice la verità alla famiglia e decide di andarsene.

Richard, Pauline e le loro figlie, però, hanno ormai accolto Vanessa come una di famiglia e la raggiungono in città per dirle di tornare da loro a festeggiare il Natale. Con gli Hendricks c’è anche Kris, che si è innamorato di Vanessa.

Il cast di Una famiglia sotto l’albero

Aimee Teegarden è Vanessa Hall, la protagonista

James Tupper è Richard Hendricks, il padre di Vanessa

Andrew W. Walker è Kris, amico da sempre della famiglia Hendricks

Kendall Cross è Pauline Hendricks, moglie di Richard

Georgia Mae Orchard è Emilia, figlia di Richard e Pauline

Ava Telek è Caitlin, figlia di Richard e Pauline

Lisa Paxton è nonna Helene

Aadila Dosani è Deedee

Colby McClendon è Aiden

Kapila Rego è Shelby

Monique Helbig è la signora Holden

V.G. Winter è il signor Holden

Una famiglia sotto l’albero, dove vederlo?

È possibile vedere Una famiglia sotto l’albero anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.