Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 7 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Una boccata d’aria. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una boccata d’aria – Trama

Il film “Una boccata d’aria”, diretto da Alessio Lauria e trasmesso su Rai2, è una commedia agrodolce del 2022 che vede protagonista Aldo Baglio, noto componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, qui in un progetto “solista”.

Salvo (Aldo Baglio) è un siciliano trapiantato a Milano, dove gestisce una pizzeria chiamata “Il Gelso” insieme alla moglie Teresa e al figlio Enzo. L’attività, però, è sull’orlo del fallimento a causa di debiti, un segreto che Salvo tiene nascosto alla famiglia. Quando apprende della morte del padre, con cui non ha più rapporti da anni, Salvo torna nella sua terra natale, la Sicilia, con l’intenzione di vendere il casale di famiglia ereditato insieme al fratello Lillo. L’obiettivo è usare il ricavato per salvare la pizzeria.

Tuttavia, convincere Lillo, che vive isolato nel casale, si rivela più complicato del previsto. Accompagnato dalla moglie e dai figli, Salvo si ritrova a fare i conti con il suo passato, le sue scelte e il valore delle radici, in un viaggio che mescola comicità e riflessioni sui rapporti familiari.

Una boccata d’aria – Cast

Aldo Baglio interpreta Salvo, il protagonista, un uomo pragmatico ma emotivamente distante, che riscopre sé stesso tornando in Sicilia.

Lucia Ocone è Teresa, la moglie di Salvo, una donna solida e pratica che sostiene la famiglia.

Giovanni Calcagno dà vita a Lillo, il fratello di Salvo, un uomo introverso e legato alla terra siciliana.

Davide Calgaro interpreta Enzo, il figlio di Salvo, un ragazzo che sogna di diventare sound designer invece di fare il pizzaiolo.

Ludovica Martino è Emma, la figlia di Salvo, appena rientrata dall’Olanda dopo un’esperienza all’estero.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram