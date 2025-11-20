Un professore 3 su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Un professore è una fiction italiana in onda su Rai 1, remake della serie catalana “Merlì”, che stasera, giovedì 20 novembre, inaugura la sua terza stagione. La storia ruota intorno a Dante Balestra, un professore di filosofia anticonformista e affascinante, che torna a Roma dopo anni di assenza per prendersi cura del figlio adolescente Simone, mentre l’ex moglie si trasferisce a Glasgow per lavoro.

Al liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Dante instaura un rapporto speciale con i suoi studenti della classe 5B, affrontando temi come la crescita personale, i primi amori, i conflitti familiari, l’identità e le sfide della scuola. La serie mescola elementi di commedia, dramma e educazione filosofica, esplorando le fragilità degli adulti e i turbamenti dei giovani. La terza stagione, in corso dal 20 novembre 2025, si concentra sull’anno della maturità, con Dante alle prese con il suo passato, il rapporto con Simone e nuovi studenti come Nina, Rayan, Viola e Mimmo.

Un professore 3 – cast

Alessandro Gassmann: Dante Balestra, il professore protagonista.

Nicolas Maupas: Simone Balestra, figlio di Dante.

Claudia Pandolfi: Anita, interesse sentimentale di Dante.

Damiano Gavino: Manuel, studente con un passato difficile.

Elisa Cocco: Bianca, studentessa.

Paolo Bessegato: Attilio Lombardi, insegnante di latino.

Francesca Cavallin: Floriana, ex moglie di Dante.

Paolo Conticini: Personaggio ricorrente (stagione 1).

Christiane Filangieri: Personaggio ricorrente (stagione 1).

Héctor Lozano: Personaggio secondario.

Nuovi ingressi nella terza stagione: Nicole Grimaudo, Dario Aita, Rita Castaldo, Filippo Brogi, Tommaso Donadoni.

Un professore 3 – Dove è stato girato

La serie è ambientata e girata principalmente a Roma, con esterni al liceo scientifico Leonardo Da Vinci (location reali e set). Alcune scene sono state riprese in altri quartieri della capitale e in Campania (Torre del Greco, per il passato di Dante).

Un professore 3 – Quante puntate

La serie conta tre stagioni, per un totale di 18 puntate (ciascuna da circa 50 minuti). Pertanto sono nuovamente previste 6 puntate (12 episodi) con il finale della stagione intorno a Natale..