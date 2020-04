Un posto al sole, da oggi le puntate del 2012

Tra i numerosi set di fiction italiane chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus, c’è anche quello di Un posto al sole, la storica soap opera di Raitre. Il 3 aprile 2020 è andata in onda l’ultima puntata girata nei mesi scorsi, prima dello scoppiare della pandemia, cosa che ha lasciato la fascia dell’access prime time della terza rete Rai senza episodi inediti.

Si è deciso, così, di rimediare in qualche modo, e di non lasciare soli i fan della soap: per questo, dal 6 aprile 2020, sempre alle 20:45, saranno riproposte le puntate andate in onda nel 2012. In molti si sono chiesti come mai non saranno trasmesse puntate più recenti: la risposta è stata data da Francesco Nardella, vicedirettore di Rai Fiction, intervistato da L’Avvenire:

“Abbiamo scelto una storia non ansiogena, quindi adatta al momento che stiamo vivendo […] Non è stato facile capire quale strada prendere ma ci è stato chiaro fin dall’inizio che non potevamo interrompere la messa in onda. Anzi stiamo pensando anche a qualche altra iniziativa per il pubblico di UPAS”.

Ovviamente, non è dato sapere quando la produzione delle nuove puntate potrà riprendere e, quindi, quando potremo vedere nuovi episodi di Un posto al sole. Intanto, però, il pubblico non sarà lasciato da solo e potrà rivedere i propri personaggi alle prese con vecchie vicende.