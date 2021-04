Un Passo dal Cielo 6, quante puntate sono?

Debutta, con i nuovi episodi, Un Passo dal Cielo 6, la fortunata serie tv di Raiuno che da ormai dieci anni porta il pubblico in alta quota per storie tra adrenalina, emozione e risate, il tutto tra le suggestive montagne delle Dolomiti. L’appuntamento è dal 1° aprile 2021.

Ma da quante puntate è composto Un Passo dal Cielo 6? In tutto, gli episodi di questa stagione sono otto, per altrettante prime serate, in onda il giovedì sera. A meno che Raiuno non decida di proporre doppi appuntamenti o di cambiare il giorno di messa in onda, quindi, il finale di stagione è previsto per il 20 maggio.

Un Passo dal Cielo 6, la trama

Il bosco millenario si adagia sul versante della montagna, il cielo terso si riflette nei laghi alpini, le Dolomiti incorniciano un paesaggio talmente bello da sembrare irreale. È qui che vivono i nostri eroi. Sono stati trasferiti a San Vito di Cadore in una bella e comoda stazione di polizia.

Mentre Vincenzo (Enrico Ianniello) ed Huber (Gianmarco Pozzoli) si ambientano nella nuova caserma, guardano preoccupati quelle cime. E’ da tempo ormai che non vedono più il loro amico Francesco Neri (Daniele Liotti). Francesco è in una baita a picco sulle montagne delle Cinque Torri, isolato da tutto e da tutti. Si è sposato con Emma (Pilar Fogliati), l’amore della sua vita, ma Emma non c’è più: quell’aneurisma che la minacciava se l’è portata via. Francesco ha un’aria risolta, pacificata. Ha amato fino alla fine la donna che gli ha ridato la serenità e, quando incontra Vincenzo, glielo dice chiaramente: adesso per lui quelle montagne rappresentano il passato.

Il suo futuro è portare un branco di lupi in Slovenia, coronando il sogno della sua Emma. Ma qualcosa cambia i suoi piani: nel bosco millenario che punteggia la vallata è stato trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando. Sarà una compagnia australiana a guadagnarci e poco importa se l’impatto ambientale è devastante e se gli abitanti della valle vi si oppongono strenuamente.

Francesco non può rimanere indifferente. La situazione si complica quando proprio vicino alla miniera viene ritrovato il corpo di una donna in fin di vita, Dafne (Aurora Ruffino), e Neri vede una bambina misteriosa, vestita di bianco e coronata di fiori, una piccola ninfa tra i boschi. Francesco parte all’inseguimento, inconsapevole della nuova avventura che lo porterà a mettere in discussione quello che credeva di sapere sulla fine di Emma.

Intanto ci sono grossi grattacapi per Vincenzo che indaga sul tentato omicidio di Dafne mentre cerca di placare gli animi di chi si oppone ai lavori della miniera, e non solo. Eva lo ha abbandonato per inseguire la sua carriera e Vincenzo si è ritrovato solo a crescere la figlia Mela, lui napoletano, in quelle sperdute montagne del nord. Ora accanto a lui c’è Elda (Anna Dalton), una donna precisa e puntuale, fissata con l’ecologia e padrona dell’eco-condominio in cui il commissario vive.

Elda ha talmente a cuore l’ambiente da costringere il povero Vincenzo a mangiare vegano e a tirare lo sciacquone una sola volta al giorno. Una vita ordinata e sicura , forse anche troppo, visto che il nostro Vincenzo si concede di tanto in tanto una scappatella da Nello Il Re del Pollo.

Qui incontra Carolina (Serena Iansiti), una ragazza spregiudicata che si fa pagare a peso d’oro come eco consulente dai ricchi annoiati della zona. Carolina li affianca nelle loro scelte eco-friendly organizzando catering e consigliando sessioni di yoga con le capre.

Proprio quando tra Vincenzo e Carolina si apre una guerra senza quartiere a colpi di ricatti, Elda decide di affidarle l’organizzazione del matrimonio di Manuela (Giusy Buscemi), l’amatissima sorella di Vincenzo. Il commissario, infatti, dovrà preoccuparsi anche di sua sorella Manuela, tornata tra le montagne per sposarsi, ma che forse non gli dice tutto su Antonio, quel suo fidanzato apparentemente perfetto.

Non ci vorrà molto perché i nodi vengano al pettine e Vincenzo scopra che Manuela coltiva un sogno segreto, che ora non può più nascondere Ma Vincenzo deve curarsi anche di Isabella (Jenny De Nucci), di nuovo presa tra due fuochi: da un lato Giorgio (Filippo De Carli), con cui sogna di aprire un ranch per allevare insieme i cavalli e dall’altro Enrico (Luca Chikovani), misterioso e tormentato figlio del manager che sta costruendo la miniera. Un ragazzo chiuso e scontroso che nasconde un doloroso segreto.

Anche in questa nuova stagione i nostri eroi dovranno fare i conti con un presente pieno di colpi di scena, un passato sempre pronto ad affiorare e un futuro tutto da scrivere. Francesco e Vincenzo affronteranno insieme nuovi casi e avventure che li spingeranno a ridefinire la loro collaborazione e la loro amicizia. Li seguiremo tra indagini, storie d’amore e risate in compagnia del fido Huber, riempiendoci gli occhi della bellezza senza pari delle Dolomiti.

Riuscirà Vincenzo a gestire la sua vita di padre single, ma anche di uomo alla perenne ricerca d’amore? Ce la farà Manuela a trovare il suo posto nel mondo? E che strada prenderà Francesco, stretto tra il ricordo luminoso di Emma e Dafne, troppo orgogliosa e selvaggia per ammettere di aver bisogno di cura e di comprensione?