Il 13 maggio 2021, su Raiuno, va in onda la settima puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore.

La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda).

Un Passo dal Cielo 6, la settima puntata

“Il sentiero delle ore”

Un monastero arroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano a indagare in una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato risvegliando pericolosi fantasmi, mentre Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno.

Un Passo dal Cielo 6 in streaming

E’ possibile vedere Un Passo dal Cielo 6 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay o sulla pagina ufficiale della fiction.