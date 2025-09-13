Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 13 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Un omicidio per due – Ultima notte di nozze. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un omicidio per due – Ultima notte di nozze – Trama

“Un omicidio per due – Ultima notte di nozze” è un film TV poliziesco del 2023, diretto da Ismail Sahin, che fa parte del ciclo “Nel segno del giallo”. Il racconto segue le indagini di due agenti di polizia, Gianni e Lou, in una piccola cittadina di provincia. La storia ruota attorno all’omicidio di una giovane donna, trovata morta nel lago proprio la sera delle sue nozze. Il principale sospettato è il figlio di un influente avvocato, che ostacola in ogni modo le indagini con il suo potere e le sue connessioni.

Tra intrighi familiari, segreti nascosti e ostacoli legali, i detective devono navigare un caso complesso per far emergere la verità, in un thriller che mescola suspense e dramma personale. Il protagonista principale è il detective Kerem “Gianni” Ergin, un investigatore di origini turche-tedesche con un legame affettivo con l’Italia (avendo vissuto da piccolo in Puglia con il nonno), che porta un tocco unico al suo approccio alle indagini.

Un omicidio per due – Ultima notte di nozze – Cast

Caro Cult nel ruolo di Lou (uno dei due detective principali, partner di Gianni).

Eidin Jalali nel ruolo di Kerem “Gianni” Ergin (il detective protagonista, esperto investigatore della valle della Ruhr).

Andreja Schneider in un ruolo chiave (parte del cast di supporto, legata alle indagini).

Gloria Odosi in un ruolo secondario (coinvolta nella trama familiare o nelle indagini).

