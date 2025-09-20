Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raidue, va in onda il film Un omicidio per due – Festa di compleanno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un omicidio per due – Festa di compleanno – Trama

È il compleanno di Lou Kraft, la detective protagonista, che si è trasferita in campagna per sfuggire al caos della città. Le sue amiche da Berlino decidono di farle una sorpresa e la raggiungono per festeggiare, ma la serata di gioia si trasforma in incubo: una delle due ragazze viene brutalmente assassinata, mentre l’altra e Lou stessa si salvano per un soffio grazie all’intervento tempestivo di Gianni Ergin, il collega di Lou, impegnato in quel momento a risolvere un problema nella sua chat di calciatori.

L’indagine, che tocca da vicino la vita privata di Lou, scava nei rapporti incrinati, nei segreti nascosti e nelle tensioni irrisolte della notte della festa, rivelando un intreccio di gelosie, tradimenti e ombre dal passato. Lou e Gianni devono navigare tra indizi personali e pressioni esterne, ribaltando i cliché del genere per un crime intimo e inquietante.

Un omicidio per due – Festa di compleanno – Cast

Caro Cult nel ruolo di Lou (uno dei due detective principali, partner di Gianni).

Eidin Jalali nel ruolo di Kerem “Gianni” Ergin (il detective protagonista, esperto investigatore della valle della Ruhr).

Andreja Schneider in un ruolo chiave (parte del cast di supporto, legata alle indagini).

Gloria Odosi in un ruolo secondario (coinvolta nella trama familiare o nelle indagini).

