Un nuovo volto per Yulce stasera su Real Time

È una storia davvero incredibile quella che troveremo stasera su Real Time. L’emittente specializzata in casi di malattie rarissime e interventi chirurgici delicati presenta il documentario Un nuovo volto per Yulce.

Si tratta della storia di Yulce Dailongi, una bambina indonesiana che nel 2002 rimase coinvolta nell’esplosione di una lampada a cherosene. La ragazzina, originaria di un piccolo villaggio chiamato Paca, a sud di Tobelo, nel nord di Maluku, subì gravi danni e ustioni a viso, collo, petto e la parte superiore delle braccia.

Non avendo la possibilità di ricorrere a cure mediche, il suo viso si sciolse letteralmente nel petto e la parte superiore delle braccia si fuse ai fianchi provocandole un atroce dolore per oltre 8 mesi fino a quando un’infermiera, venendo a conoscenza della situazione di Yulce, ha inviato una richiesta internazionale di aiuto al quale ha risposto il dottor Peter Grossman del Grossman Burn Center negli Stati Uniti, paese nel quale la bambina arrivò nel 2004 per sottoporsi a una serie di interventi chirurgici.

Yulce Dailongi oggi

Dopo anni di calvario e svariati interventi chirurgici, Yulce oggi ha un nuovo volto. Sono passati ormai quasi venti anni dal suo incedente: oggi sta bene, è ormai una donna e, dopo ben 4 anni passati negli Stati Uniti e con 12 interventi alle spalle, nel 2010 ha fatto ritorno a casa.

Un nuovo volto per Yulce in tv

L’appuntamento con Un nuovo volto per Yulce si rinnova questa sera mercoledì 14 ottobre alle 23.20 su Real Time. Il programma dura intorno ai 55 minuti e terminerà verso le 00.15.