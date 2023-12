Un Natale spettacolare, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Un Natale spettacolare. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un Natale spettacolare – Trama

Un Natale spettacolare è un film del 2022 diretto da John Putch e interpretato da Ginna Claire Mason, Derek Klena, Torsten Johnson, Tiffany Denise Hobbs, Ann-Margret, Elle Graper. Il film è una commedia romantica ambientata a New York durante il Natale del 1958.

Margaret (Ginna Claire Mason) è una giovane ragazza di Filadelfia che sogna di diventare una Rockette, le famose ballerine del Radio City Music Hall. Per realizzare il suo sogno, Margaret decide di fuggire di casa e di andare a New York per partecipare al provino per il corpo di ballo.

A New York, Margaret incontra John (Derek Klena), un giovane musicista che si innamora di lei. I due si aiutano a vicenda a realizzare i loro sogni e, insieme, vivranno un Natale magico.

Un Natale spettacolare – Cast

Il cast principale è così composto:

Ginna Claire Mason interpreta Margaret Bingham, la protagonista del film.

Derek Klena interpreta John, il giovane musicista che si innamora di Margaret.

Torsten Johnson interpreta Maxwell, il padre di Margaret.

Tiffany Denise Hobbs interpreta Alice, la migliore amica di Margaret.

Ann-Margret interpreta la nonna di Margaret.

Elle Graper interpreta Lucy, la sorella minore di Margaret.