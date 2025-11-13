Un matrimonio esplosivo, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 13 novembre 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Un matrimonio esplosivo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un matrimonio esplosivo – Trama

“Un Matrimonio Esplosivo” (titolo originale: Shotgun Wedding) è una commedia romantica d’azione del 2023 diretta da Jason Moore. La storia segue Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel), una coppia che sta per sposarsi dopo quattro anni di relazione. Lui, ex giocatore di baseball ossessionato dalla perfezione, organizza un sontuoso matrimonio in un’isola esotica delle Filippine, riunendo le loro famiglie eccentriche e pronte a giudicare ogni dettaglio.

Proprio mentre la sposa inizia ad avere ripensamenti e la cerimonia rischia di saltare, un gruppo di pirati armati irrompe e prende in ostaggio tutti gli invitati, trasformando il sogno in un incubo adrenalinico. Darcy e Tom devono unire le forze per salvare i cari, sconfiggere i rapitori e, forse, riscoprire il loro amore – prima di uccidersi a vicenda tra litigi e prodezze improbabili. Il film mescola umorismo slapstick, azione surreale (con barche, paracadute e coltelli da torta) e riflessioni sui compromessi di coppia, culminando in un finale caotico ma catartico dove il matrimonio alla fine si celebra.

Un matrimonio esplosivo – Cast

Jennifer Lopez nel ruolo di Darcy Rivera, la sposa energica e ribelle.

Josh Duhamel come Tom Fowler, lo sposo perfezionista e atletico.

Jennifer Coolidge interpreta Carol, la madre di Tom, iconica per il suo umorismo stravagante.

Lenny Kravitz è Greg, l’ex di Darcy, che aggiunge tensione romantica.

Sonia Braga nel ruolo di Renata, la nonna di Darcy, figura materna forte.

Cheech Marin come Ted, il padre di Tom, comico e pignolo.