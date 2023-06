Un marito sospetto: trama, finale e cast del film-tv su Rai 1 tratto da una storia realmente accaduta

Martedì 6 giugno 2023, alle 21:30 su Raiuno, va in onda Un marito sospetto, film-tv trasmesso in Francia da Tf1 in due puntate nel 2019 (ma da noi in onda in un’unica serata), con il titolo “La Part du soupçon” (“La parte del sospetto”) e ispirato a dei fatti di cronaca realmente accaduti.

La trama di Un marito sospetto

Alice Kertez (Laurence Arné) è un’infermiera sposata con Thomas (Kad Merad), lavoratore apprezzato dalla sua comunità; insieme con il figlio Romain (Gaspard Pasquet) di otto anni vive un’esistenza serena nella provincia francese.

Le loro vite vengono sconvolte quando Thomas è sospettato di essere Antoine Durieux-Jelosse, il famigerato assassino scomparso quindici anni prima, dopo aver ucciso tutta la sua famiglia. Il capo della polizia Sophie Lancelle (Géraldine Pailhas) non ha mai rinunciato alla caccia all’uomo che ha commesso quel crimine efferato.

È determinata a dimostrare, qualunque cosa accada, che Thomas è l’uomo ricercato da tempo. Preso nell’ondata di dubbi e sospetti, da parte della moglie e di Sophie, a Thomas non resta che dichiararsi innocente. Ma è davvero così?

Thomas è un onesto padre di famiglia ingiustamente perseguitato dalla polizia oppure uno spietato assassino pronto a tutto per nascondere il proprio passato? Il capitano Lancelle è una poliziotta integerrima alla ricerca della giustizia oppure è una persona delusa per i propri fallimenti professionali e familiari, disposta a fare qualunque cosa per ottenere il risultato?

Il finale di Un marito sospetto

-Attenzione: spoiler-

Un testimone conferma l’identità di Thomas e la sua infanzia difficile trascorsa in Russia. Ma Sophie scopre che è stato pagato dalla madre di Thomas per mentire. Inoltre, Romain trova tra le cose del padre una foto della famiglia sterminata, trovando la conferma che il padre è l’assassino.

Alice decide quindi di scappare con il figlio, ma viene fermata dal marito, che porta entrambi da sua madre. Sul punto di ucciderli, l’uomo è raggiunto da Sophie. Mentre i due hanno una colluttazione, Alice prende la pistola della poliziotta e spara al marito.

Il cast di Un marito sospetto

Laurence Arné è Alice Kertez, infermiera quarantenne, moglie di Thomas e madre di Romain;

Kad Merad è Thomas Kertez, lavoratore stimato nella sua comunità, marito di Alice e padre di Romain;

Gaspard Pasquet è Romain Kertez, figlio di Alice e Thomas;

Géraldine Pailhas è Sophie Lancelle, Capo della Polizia che da tempo indaga su Antoine Durieux-Jelosse;

Jean-Philippe Puymartin è Vicenzi;

Julie-Anne Roth è Virginie Plouermel.

La storia vera di Un marito sospetto

Il film-tv s’ispira a due fatti di cronaca: uno è quello di John List, che nel 1971 ha ucciso moglie madre e tre figli e poi è riuscito a fuggire alla Polizia per quasi 18 anni, prima di essere arrestato e condannato all’ergastolo. L’altro, invece, è quello di Xavier Dupont de Ligonnès, la cui famiglia (composta da moglie e quattro figli) è stata uccisa, con i corpi seppelliti nel giardino di casa, a Nantes, in Francia. Il caso è ancora aperto e la Polizia spera ancora di poterlo catturare.

Dove vedere Un marito sospetto?

È possibile vedere il film-tv, oltre che su Raiuno, anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.