Stasera, martedì 15 aprile 2025, su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, a partire dalle 21.15.

Un giorno in pretura su Rai3 – Diabolik

Nella prima parte, si conclude il processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, leader degli ultras della Lazio e figura legata al narcotraffico romano. Ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti, il caso vede come unico imputato Raul Calderon, accusato di essere l’esecutore materiale. La sentenza chiarisce il ruolo di Calderon, mentre le indagini sui possibili mandanti, come i fratelli Bennato, restano aperte.

La seconda parte si concentra sul processo per il duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, giovane coppia di Lecce assassinata il 21 settembre 2020. I due, 33 e 30 anni, sono stati uccisi con 79 coltellate nella loro casa da Antonio De Marco, ex coinquilino che ha confessato il delitto. Il movente? L’invidia per la loro felicità. La puntata esplora le dinamiche di un crimine brutale che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Un giorno in pretura in streaming

Appuntamento con la puntata di Un giorno in pretura alle 21.20 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

