Stasera, martedì 6 maggio 2025, su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, a partire dalle 21.15.

La puntata è intitolata La piccola guerriera, Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016, la piccola Emanuela Di Fonzo, di soli tre mesi, muore al Policlinico Giovanni XXIII di Bari per una crisi cardiorespiratoria inspiegabile. La neonata aveva già sofferto episodi simili, sempre in presenza del padre, Giuseppe Di Fonzo. L’assenza di spiegazioni porta gli inquirenti a sospettare dell’uomo, accusato inizialmente di omicidio preterintenzionale e poi di omicidio volontario.

Condannato in primo grado a 16 anni, Di Fonzo riceve l’ergastolo in Appello per premeditazione. La Cassazione annulla la sentenza, ordinando un nuovo processo. Nel giugno 2024, la Corte d’Appello riconosce le attenuanti, riducendo la pena a 29 anni, chiudendo un caso durato quasi otto anni.

Un giorno in pretura in streaming

Appuntamento con la puntata di Un giorno in pretura alle 21.20 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

