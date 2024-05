Un giorno in pretura su Rai3 – Alessia Pifferi, i giorni dell’abbandono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, mercoledì 31 maggio 2024, su Rai3, andrà in onda una puntata speciale di Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi si intitola Alessia Pifferi, i giorni dell’abbandono.

Un giorno in pretura su Rai3 – Alessia Pifferi

La trasmissione è incentrata sul caso di Alessia Pifferi, una donna di 36 anni accusata dell’omicidio volontario della sua bambina di 18 mesi, avvenuto a Ponte Lambro, in provincia di Milano, nel luglio 2021.

I fatti:

Secondo l’accusa, la Pifferi avrebbe lasciato la bambina da sola in casa per sei giorni per recarsi a Bergamo a incontrare un uomo conosciuto online. Al suo ritorno, la bambina era già morta. La difesa ha sostenuto invece che la donna, senza lavoro e con problemi di salute mentale, non fosse in grado di badare alla figlia e che avrebbe dovuto ricevere aiuto.

Il processo:

La puntata di “Un giorno in pretura” ha ripercorso le fasi salienti del processo a Pifferi, mostrando i filmati degli interrogatori, le testimonianze dei periti e gli interventi degli avvocati. Sono stati inoltre approfonditi i profili psicologici dell’imputata e della vittima, cercando di ricostruire la drammatica vicenda che ha portato alla morte della bambina.

Le reazioni:

Il caso di Alessia Pifferi ha suscitato grande clamore mediatico e acceso un acceso dibattito pubblico sulla responsabilità individuale, sulla tutela dei minori e sulle fragilità del sistema di welfare. La puntata di “Un giorno in pretura” ha offerto un contributo importante al dibattito, fornendo al pubblico una panoramica completa e dettagliata del caso.

Un giorno in pretura in streaming

Appuntamento con la puntata di Un giorno in pretura alle 21.20 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.