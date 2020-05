Un giorno in pretura 2020: Gina Lollobrigida

Questa sera, 3 maggio 2020, su ‪Rai3‬ inizierà una nuova stagione del longevo e apprezzato Un giorno in pretura, in onda in prima serata (dalle 21.20 circa), come sempre con Roberta Petrelluzzi al timone. Nuove puntate dedicate sia a processi che hanno avuto grande clamore nell’opinione pubblica, ma dai risvolti spesso sconosciuti, sia a casi meno famosi, ma molto indicativi del Paese reale.

Il primo processo vede come protagonista assoluta Gina Lollobrigida, una delle dive italiane più amate di tutti i tempi. L’attrice ha denunciato un imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, per averla sposata con l’inganno, in modo da poter ereditare tutti i suoi beni.

Secondo la difesa, invece, la Lollobrigida è un’attrice talmente straordinaria, che recita pure di fronte alla Corte. Dove sta la verità? L’appuntamento con Un giorno in pretura 2020 è per stasera, 3 maggio, alle 21.20 su Rai3.

Un giorno in pretura Raiplay

Tutti gli episodi di Un giorno in pretura, oltre che in tv, sono disponibili anche in streaming sulla pagina ufficiale Raiplay dedicata al programma, a questo link.