Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 9 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Un figlio a ogni costo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un figlio a ogni costo – Trama

Hailey (Brooke Burfitt), al nono mese di gravidanza, decide di partorire in casa con l’assistenza di Bea (Poppy George), una donna apparentemente gentile ma dal passato oscuro. La sua amica Jade (Lauren Buglioli) insinua dubbi su Bea, sospettando che la sua sterilità la spinga a desiderare il bambino di Hailey. La tensione cresce quando Lisa (Gina Hiraizumi), un’amica comune, viene trovata morta in circostanze misteriose.

Tra bugie, sabotaggi e un clima di paranoia, Hailey scopre che la vera minaccia potrebbe non essere Bea, ma Jade, che nasconde un’identità fittizia e un’ossessione per il suo bambino. In un crescendo di suspense, Hailey dovrà lottare per proteggere se stessa e il suo neonato, fino a un confronto finale drammatico. Il film si chiude con Hailey in salvo, ma una cartolina minacciosa di Jade dal carcere lascia un’ombra di inquietudine.

Un figlio a ogni costo – Cast

Brooke Burfitt: Hailey Kendricks

Jason Burkey: Joe, marito di Hailey

Lauren Buglioli: Jade Goddard

Gina Hiraizumi: Lisa

Poppy George: Bea Wexford

Rowan Vickers: Caleb

Paige Hallett: Nicole

Kathi DeCouto: Infermiera

Grae Minors: Lionel

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram