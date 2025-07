Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 8 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Un duca all’improvviso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un duca all’improvviso – Trama

Un duca all’improvviso è un film romantico del 2025. Diretto da Kevin Fair, è una produzione Hallmark (titolo originale: The Reluctant Royal) della durata di 84 minuti, ambientata tra Philadelphia e l’immaginario ducato di Glasswick, nello Yorkshire, con riprese in Irlanda al Luttrellstown Castle Resort.

Johnny Payne, un meccanico di Philadelphia, scopre di essere l’erede di un duca inglese, William di Glasswick, suo padre mai conosciuto, che lo abbandonò prima della nascita. Inizialmente riluttante, Johnny è convinto da Prudence Thorp, la raffinata consigliera del duca, a recarsi in Inghilterra. Catapultato nell’eccentrico mondo aristocratico, si scontra con rigide tradizioni, il cugino ambizioso Allistair Covington-Breed, che brama il titolo, e le sue insicurezze. Durante la permanenza, in vista del tradizionale Ballo di Glasswick, Johnny scopre segreti di famiglia, si avvicina a Prudence, di cui si innamora, e riflette sul suo ruolo. La storia esplora temi di trasformazione interiore, accettazione di sé e responsabilità, con un tocco di romanticismo e ironia.

Un duca all’improvviso – Cast

Andrew W. Walker – Johnny Payne, il protagonista, meccanico ironico e dal cuore grande.

Emilie de Ravin – Prudence Thorp, consigliera elegante e forte, che guida Johnny con grazia.

Simon Coury – Duca William di Glasswick, padre di Johnny, inizialmente distante ma con sfumature toccanti.

Fiach Kunz – Allistair Covington-Breed, cugino snob e antagonista.

