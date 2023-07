Un cuore, due destini, quante puntate sono? Trama e cast

Una nuova miniserie francese è pronta ad appassionare il pubblico di Raiuno nelle serate di luglio. Un cuore, due destini è infatti una produzione franco-belga andata in onda in Belgio, Francia e Svizzera nell’autunno 2022 e trasmessa dalla prima rete Rai a partire da martedì 4 luglio 2023.

Ma da quante puntate è composto Un cuore, due destini? In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno di circa 45-50 minuti. Raiuno li manda in onda due per sera per tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale di serie, quindi, va in onda il 18 luglio.

La trama di Un cuore, due destini

Florence Arrieta (Claire Keim) è una donna che soffre di una grave malattia. La sua unica salvezza è un trapianto di cuore. Dopo un iniziale timore, affronta l’operazione che, una volta terminata, le fa sentire una forte connessione verso la persona che le ha donato il cuore, fino a fare anche strani incubi.

Inizia così ad indagare per scoprire chi sia il donatore: il suo cuore era di Ana (Lynn Van Royen), una giovane belga morta in uno strano incidente d’auto nei Paesi Baschi e che era stata adottata. Simon (Kevin Janssens), il padre della ragazza, indaga sulla sua morte. Nel frattempo Zoé (Jessyrielle Massengo), figlia del marito di Florence, cerca di capire meglio se stessa e la sua vita.

Il cast di Un cuore, due destini

Claire Keim è Florence Arrieta, la protagonista

Piere-Francois Martin-Laval è Vincent Arrieta

Jessyrielle Massengo è Zoé Arrieta, figlia del marito di Florence

Kevin Janssens è Simon, padre di Ana

Lynn Van Royen è Ana, la giovane il cui cuore è trapiantato in Florence

Un cuore, due destini su RaiPlay

La miniserie, oltre che durante la messa in onda su Raiuno, può essere vista su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.