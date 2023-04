Un cruciverba da morire su Rai 2: trama, cast, come finisce

Domenica 23 aprile 2023, alle 21:00 su Raidue, va in onda Un cruciverba da morire, primo film (del 2019) del ciclo Crossword Mysteries, prodotto da Hallmark Channel e che si avvale della collaborazione di Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times.

La serie di film-tv ha come protagonisti un’editor di rompicapi ed un detective, molto differenti l’uno dall’altra eppure in sintonia quando si tratta di risolvere casi intricati, anche grazie alle conoscenze della protagonista in materia di cruciverba.

La trama di Un cruciverba da morire

Tess Harper (Lacey Chabert) è un’editorialista della rubrica di cruciverba del quotidiano The New York Sentinel: la passione per i rompicapi l’ha eredita dal padre. A Tess piacciono i cruciverba perché, per quanto difficili possano essere, hanno sempre una risposta.

Mentre si prepara con il suo mentore Pierre (Victor A. Young) al torneo di cruciverba indetto dal giornale che si terrà a breve, scopre dell’omicidio di Alan Nightingale (Ian Matheson), proprietario di una galleria d’arte nonché amico della zia di Tess, Candace (Barbara Niven). Sul caso indaga il detective Logan O’Connor (Brennan Elliott).

Tess e Logan si incontrano proprio mentre lui è in procinto di recarsi sulla scena del crimine: tra loro non sembra scorrere buon sangue. Mentre Logan cerca prove sull’omicidio, Tess scopre che la vittima aveva con sé un cruciverba incompiuto, il cui autore si firma sotto falso nome.

La cosa incuriosisce Tess, secondo cui ogni autore di cruciverba ha un proprio stile, quasi un’impronta digitale. Secondo Tess c’è qualcuno, che soprannomina il Fantasma, che tramite le soluzioni dei cruciverba fornisce indicazioni su dei furti da effettuare. Quando Harris (Zach Smadu), collega di Tess, viene ucciso, la protagonista si dice determinata a trovare l’assassino.

Il finale di Un cruciverba da morire

-Attenzione: spoiler-

La polizia ferma Carmichael (Jonathan Langdon), addetto alla sicurezza del museo della vittima, che confessa di aver commesso alcuni furti: per sapere dove e cosa rubare, doveva risolvere uno specifico cruciverba, costruito dal Fantasma, di cui non sa l’identità.

Durante la serata del torneo di cruciverba, Tess per caso trova in una custodia dei bossoli di proiettile, gli stessi rimossi dalla scena del crimine dal colpevole. La custodia è di Pierre, che si scopre essere il fratello della vittima e il Fantasma.

Pierre cerca di disfarsi di Tess portandola sul tetto dell’edificio in cui si sta svolgendo il torneo. Ma, come in tutti i film-tv che si rispettano, Logan riesce ad arrivare in tempo, salvando la protagonista ed arrestando il colpevole.

Un cruciverba da morire, cast

Lacey Chabert è Tess Harper

Brennan Elliott è Logan O’Connor

Barbara Niven è zia Candace

John Kapelos è Capo O’Connor

Victor A. Young è Pierre

Ian Matheson è Alan Nightingale

Zach Smadu è Harris

Jonathan Langdon è Carmichael

Un cruciverba da morire, dove vederlo

È possibile vedere Un cruciverba da morire su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.