Un amore serie tv, quante puntate sono?

Un’altra “idea di Stefano Accorsi”: c’è l’attore, infatti, dietro Un amore, la nuova serie tv di Sky in onda su Sky Serie ed in streaming su NOW a partire da venerdì 16 febbraio 2024. Una storia che vede protagonisti un uomo, Alessandro (Accorsi) e una donna, Anna (Micaela Ramazzotti), che nel corso della loro vita, dopo un incontro fortuito, non si perdono mai di vista, custodendo gelosamente la loro relazione agli occhi degli altri.

Ma da quante puntate è composto Un amore? In tutto, la serie tv ha sei episodi, ciascuno della durata tra i 50 minuti e l’ora. Sky li manda in onda al ritmo di due per volta per tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale va quindi in onda il 1° marzo.

Un amore serie tv, la trama

Alessandro e Anna, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine anni ‘90 e i due si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi.

Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.