Questa sera, martedì 1 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Un amore regale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un amore regale – Trama

“Un amore regale” (titolo originale: The Royal Wedding) è una commedia romantica del 2025 diretta da Clare Niederpruem. La storia ruota attorno al principe Desmond di Androvia e alla principessa Coralina di Vostieri, destinati a un matrimonio combinato per sancire la pace tra i loro regni in conflitto. Quando Coralina fugge, mettendo a rischio gli accordi diplomatici, Desmond, in incognito, si mette alla ricerca di Beatrix, la sorella minore di Coralina.

La trama mescola romanticismo, politica e identità, esplorando temi come la libertà di scelta e l’amore autentico, con un tocco moderno che sfida gli stereotipi delle fiabe tradizionali. La narrazione si sviluppa tra ambientazioni regali, tensioni diplomatiche e decisioni personali che influenzano il destino dei due regni

Un amore regale – Cast

Mallory Jansen: Principessa Beatrix

Charlie Carrick: Principe Desmond

Rae Lim: Chloe Hargraves

Simon Kunz: Edwin Thewit-Moorland

Michael Howe: Re Richmond

Carolyn Backhouse: Regina Leupinia

Nicola Posener: Principessa Coralina

Simon Shackleton: Re Winston

Jacinta Mulcahy: Regina Marguerite

Adam Woodward: Cody

Jenna Boyd: Ula

Yavor Gadzhev: Agente governativo

Kate Nichols: Alice

Max Kraus: Rooster

Vincent Molli: Fotografo

