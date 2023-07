Un amore in fondo al mare su Rai 1: trama, finale e cast

Questa sera, mercoledì 5 luglio 2023, alle 21:25 su Raiuno va in onda il film-tv Un amore in fondo al mare, andato in onda il 4 luglio 2022 su Hallmark Channel con il titolo “Hidden Gems”. La storia ha come protagonista una ragazza ad un bivio che, durante una vacanza, si schiarisce le idee anche grazie a quella che all’inizio è una disavventura.

La trama di Un amore in fondo al mare

Addy (Hunter King) si reca alle Hawaii per fare da damigella d’onore al matrimonio della sorella Kate (Eliza Hayes Maher). La protagonista riceve come regalo da Kate la notizia che le donerà metà della sua azienda di abbigliamento: ma Addy non è convinta se accettare o meno, anche perché è indecisa se accettare un tirocinio proprio alle Hawaii.

Ma mentre sta facendo paddleboard yoga con la sorelle e l’amica Kara (Isabelle Du), Addy scopre di aver perso il suo anello, quello che la nonna le ha regalato e che da sempre simboleggia per lei l’amore incondizionato.

La wedding planner Hannah (Marita de Lara) le consiglia di chiedere aiuto a Jack (Beau Mirchoff), un marinaio e maestro di sub che conosce molto bene le spiagge e le acque della zona. Ma Jack non è una persona particolarmente socievole: accetta l’incarico di cercare l’anello, ma vorrebbe farlo da solo, mentre Addy preferisce accompagnarlo, anche nelle ricerche sott’acqua, essendo lei una sub esperta.

Il finale di Un amore in fondo al mare

L’anello viene ritrovato da un ragazzo con un metal detector e, riconoscendone il valore economico, decide di venderlo. Addy e Jack lo rintracciano, per cercare di cambiare idea. A salvare la situazione è Jack che, innamorato di Addy, decide di usare i risparmi che avrebbe speso per un viaggio che sognava da tempo per comprare l’anello e ridarlo ad Addy.

Il gesto convince Addy dei suoi sentimenti verso Jack che, intanto, partecipa al matrimonio di Kate come suo accompagnatore. Addy decide così di rifiutare l’offerta della sorelle di aiutarla a gestire l’azienda di abbigliamento e resta alle Hawaii, con Jack e partecipando al tirocinio per continuare a seguire la sua passione.

Il cast di Un amore in fondo al mare

Hunter King è Addy

Beau Mirchoff è Jack

Eliza Hayes Maher è Kate

Marita de Lara è Hannah

Jordan Matlock è Nathan

Diane Sargent è Betty

Brian Connors è Robert

Isabelle Du è Kara

Alanna Vicente è la Dr.sa Mazur

Joan Powers è Michelle

Adam Johnson è Doug Chamberlain

Come vedere Un amore in fondo al mare?

È possibile vedere il film-tv durante la messa in onda su Raiuno o in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.