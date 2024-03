Un amore di maggiordomo, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, domenica 24 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Un amore di maggiordomo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un amore di maggiordomo – Trama

Un amore di maggiordomo (titolo originale: Butlers in Love) è un film commedia sentimentale del 2022 diretto da David Weaver. La pellicola è stata trasmessa in prima visione su Rai2 il 24 marzo 2024.

Emma Conroy (Stacey Farber) ha sempre sognato di diventare una maggiordoma professionista. Dopo diversi tentativi, viene finalmente ammessa alla prestigiosa American Butler Academy.

All’accademia, Emma si innamora di Daniel (Corey Cott), un affascinante e talentuoso studente. Tuttavia, la loro relazione è ostacolata dalle rigide regole della scuola che proibiscono le relazioni tra studenti.

Nonostante le difficoltà, Emma e Daniel sono determinati a stare insieme. Dovranno però superare le sfide della vita accademica e le resistenze del severo preside (Maxwell Caulfield).

Un amore di maggiordomo – Cast

Il cast principale è così composto:

Stacey Farber: Emma Conroy

Corey Cott: Daniel

Maxwell Caulfield: Preside

Edwin Perez (II): Michael

Jarryd Baine: James

Bronwen Smith: Sarah

Jacqueline Ann Steuart: Mrs. Williams

Rebecca Davis (II): Katie

Leo Chiang: Henry

Ecstasia Sanders: Olivia