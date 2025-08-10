Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 10 agosto 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Un amore come te. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Un amore come te – Trama

Un amore come te è un film turco del 2015, intitolato in originale Aşk Sana Benzer. Diretto da A. Taner Elhan, è un melodramma romantico che racconta una storia d’amore intensa e travagliata, ambientata in un suggestivo villaggio sul mare Egeo.

La storia si svolge in un pittoresco villaggio costiero dell’Egeo, a Muğla. Deniz (o Defne), interpretata da Fahriye Evcen, è una giovane donna che si trasferisce in città per sfuggire a un passato doloroso e complesso, assumendo una nuova identità. Inizia a lavorare come gelataia, cercando di ricostruire la sua vita. Qui incontra Ali, interpretato da Burak Özçivit, un giovane pescatore che gestisce il ristorante di famiglia dopo la morte del padre, portando avanti le tradizioni e prendendosi cura della sorella minore.

L’incontro tra i due è casuale e inizialmente goffo, ma dà il via a una relazione profonda, costruita su gesti semplici, silenzi e sguardi significativi. Tuttavia, il passato di Deniz riaffiora con l’arrivo di un uomo legato a traumi e violenze non superate, minacciando il fragile equilibrio della loro storia d’amore. Il film esplora temi come la fuga, l’identità, la rinascita e la necessità di affrontare la verità per costruire un amore autentico, con il paesaggio egeo che diventa parte integrante della narrazione.

Un amore come te – Cast

Burak Özçivit interpreta Ali, il protagonista maschile, un uomo leale e radicato, che rappresenta l’ideale di forza e romanticismo. Özçivit, noto in Italia per il ruolo di Kemal in Endless Love, è anche uno dei produttori del film. Doppiato in italiano da Francesco Venditti.

Fahriye Evcen interpreta Deniz/Defne, una donna misteriosa e tormentata dal passato. La sua chimica con Özçivit è autentica, poiché i due, che si sono conosciuti sul set di Çalıkuşu, si sono innamorati durante le riprese e sono oggi sposati con due figli. Doppiata in italiano da Laura Marcucci.

Selim Bayraktar interpreta Aykut, un personaggio legato al passato di Deniz che porta tensione nella storia.

Yavuz Bingöl interpreta Yusuf Baba, una figura di saggezza nel villaggio.

Kaya Akkaya interpreta Yaşar.

Birsen Dürülü interpreta Nebahat.

Burçin Işık interpreta Saadet.

Şamil Kafkas interpreta un pensionato, parte del coro di personaggi secondari del villaggio

