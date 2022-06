Un altro domani su Canale 5, quante puntate sono e quando finisce?

Gli appassionati di soap opera spagnole possono essere contenti: da lunedì 6 giugno 2022, alle 14:45, infatti, Canale 5 propone una nuova storia Made in Spagna, che terrà loro compagnia per tutta l’estate (e, se gli ascolti lo consentiranno, anche oltre). Un altro domani è infatti una soap andata in onda su La 1, la tv pubblica iberica, e che ha proposto due storie… in una.

Ma da quante puntate è composto Un altro domani? Va innanzitutto detto che la soap opera è già stata cancellata, a causa dei bassi ascolti: è andata in onda da gennaio 2021 a febbraio 2022. In tutto, le puntate realizzate sono state 255, ciascuna della durata di 50 minuti circa.

Mediaset dovrebbe mantenere la stessa durante anche per la sua messa in onda, ma sappiamo che Canale 5 tende a “spezzettare” le soap che trasmette, soprattutto nel periodo autunnale, per lasciare posto alle proprie produzioni. Per questo, se la soap soddisferà il pubblico, Canale 5 potrebbe decide di continuare a trasmetterla durante l’autunno ed inverno ed, in quel caso, valutare di dividere gli episodi in due parti, da mandare in onda uno al giorno.

Un altro domani, la trama

Julia (Laura Ledesma) è una giovane donna che vive a Madrid ed in procinto di sposarsi con Sergio (Miguel Brocca). Si rende conto, però, che sta di fatto seguendo la vita che le è stata indicata da sua madre Diana (Cristina de Inza).

A cambiare i suoi piani una lettera, scritta da un certo Carlos, che le dice di essere il suo vero padre. Carlos, ora morto, le ha lasciato in eredità la sua casa, a Robledillo de la Sierra, tra i monti di Madrid.

Julia decide di andare nella casa per scoprire qualcosa di più sul suo passato, aiutata da Elena (Aída de la Cruz), vicina di casa di Carlos. Tra le varie cose che trova nella casa, anche i diari di Carmen, che inizia a leggere.

Il pubblico si ritrova così nella Guinea Spagnola degli anni Cinquanta: Carmen, giovane donna, ha lasciato la città per trasferirsi lì e raggiungere il padre Francisco (Sebastián Haro), che gestisce una segheria. Per lei, però, ambientarsi alla nuova vita non sarà semplice.

Quello che accomuna Julia e Carmen è che sono nipote e nonna: seguiamo così le vicende di Carmen e le sue scelte, che determineranno il suo futuro ed, inevitabilmente, quello della sua famiglia, compresa Julia.