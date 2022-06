Un altro domani, il cast

Fate bene attenzione al cast principale di Un altro domani. La nuova soap opera spagnola in onda su Canale 5 a partire da lunedì 6 giugno 2022 alle 14:45, infatti, vede alcuni attori ed attrici che il pubblico italiano conosce già molto bene, avendo lavorato in altre produzioni spagnole andate in onda sulla nostra tv, ma anche in alcune serie italiane.

E’ il caso della co-protagonista, Amparo Piñero: l’attrice ha interpretato Lola nella seconda e terza ed ultima stagione di Summertime, su Netflix. Altro volto noto al pubblico italiano è Aída de la Cruz (che nella soap è Elena), vista ne Il Segreto nei panni di Candela. Da ricordare anche Iago García (interprete di Ventura), che in Italia non solo è noto per i ruoli di Don Olmo ne Il Segreto e di Justo in Una Vita, ma ha anche vinto Ballando con le stelle 2016. Ecco, quindi, il cast completo di Un altro domani:

Laura Ledesma: Julia

Amparo Piñero: Carmen

Cristina de Inza: Diana

Sebastián Haro: Francisco

Aída de la Cruz: Elena

Miguel Brocca: Sergio

Silvia Acosta: Patricia

Oliver Ruano: Tirso

Ivan Mendes: Kiros

Jon Lopez: Victor

Ivan Lapadula: Angelo

Chema Adeva: Mario

Esperanza Guardado: Linda

Adrián Expósito: Faustino

Iago García: Ventura

Mario Garcia: Samuel

Gloria Camila Ortega: Cloe

Edith Martinez Val: Enoah

Kenai Bianco: Maria

Juan Lu Gonzalez: Leopoldo