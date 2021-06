Ultima Gara: il film di Raoul Bova stasera su Canale5

Stasera Canale5 manderà in onda in prime time il film Ultima Gara, in prima visione assoluta. Si tratta di una pellicola racconta la storia di cinque atleti che, tra incertezze e paure, decidono di mettersi in gioco per superare sé stessi in un’incredibile impresa. La regia del film è di Marco Renda e Raoul Bova, impegnato anche nel soggetto, nella sceneggiatura, come interprete e in veste di produttore, con la sua RB Produzioni.

I protagonisti del film – una sorta di docufilm -, sono Raoul Bova, Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. Bova, oltre ad essere un affermato attore, è un ex nuotatore. Tutti gli altri sono dei grandi nomi del nuoto, conosciuti al pubblico non solo per le loro vicende sportive, ma anche per la loro vita privata.

Al centro del racconto, il coraggio di chi non si arrende mai, declinato attraverso l’amicizia di quattro ex campioni di nuoto – Bova, Emiliano, Filippo, Rosolino -, che decidono di tornare a gareggiare, alla ricerca di una rinascita che solo lo sport, con i suoi valori, può donare. Il nuoto come metafora della vita, quindi. Lo sport vissuto come passione, disciplina, gioco di squadra, rispetto del prossimo e fiducia in sé stessi.

Ma la strada per raggiungere l’obiettivo è in salita. L’ombra di un crimine potrebbe distruggere i sogni di uno di loro, il più giovane, Manuel Bortuzzo. Saranno la solidarietà e l’amicizia, a fare in modo che lo sport possa prevalere sul dramma e che i sogni dei cinque atleti possano concretizzarsi in realtà. Quei campioni, che in passato sono state leggende, possono diventare degli eroi del quotidiano: quelli più vicini, quelli più amati.

Il film, oltre che in tv, sarà visibile durante la messa in onda anche in streaming a questo link.