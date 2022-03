Ultima Fermata su Canale5: quante puntate sono?

Inizierà stasera, 23 marzo 2022, il nuovo programma Ultima Fermata, creato dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda in prima serata su Canale5. Si tratta di un nuovo people show che, per molti versi, ricorda C’è posta per te e che vede protagoniste delle coppie che dovranno prendere delle decisioni importanti. A fare da “guida” troviamo Simona Ventura.

Nella vita di una coppia, a volte, arriva un momento in cui è necessaria un’ultima fermata per capire se è meglio proseguire insieme oppure cambiare direzione e ridisegnare il proprio futuro. E’ questo che faranno le coppie protagoniste: decidere se le problematiche che stanno vivendo sono superabili, oppure se è meglio prendere strade diverse.

Ultima Fermata: quante puntate sono?

Non è stato ancora reso noto quante siano esattamente le puntate del programma, ma, trattandosi anche di un “test”, dovrebbero teoricamente essere quattro. Ultima Fermata dovrebbe quindi terminare il 13 aprile.

Durante la messa in onda, Ultima Fermata è visibile anche in streaming a questo link. Tutti i video delle storie raccontate saranno poi visibili sul sito Witty TV.