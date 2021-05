L’appuntamento settimanale con Ulisse-Il piacere della scoperta, si prende una pausa. Chi si sintonizzerà questa sera, 12 maggio 2021, su Raiuno per vedere una nuova puntata del programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela, troverà in realtà una replica de Il Commissario Montalbano.

Come mai Ulisse-Il piacere della scoperta non va in onda? Sulla situazione, nei giorni scorsi, c’è stato un po’ di mistero. La notizia che il programma non sarebbe andato in onda come previsto con le ultime due puntate è stata data per primo da TvBlog, che sosteneva che la decisione fosse dovuta in parte anche ai bassi ascolti ottenuti dalle puntate finora andate in onda.

Nelle ore successive, però è giunta una parziale smentita da Stefano Coletta, direttore di Raiuno, che su Twitter ha chiarito che il programma non è stato affatto sospeso, ma che le puntate previste non sono ancora pronte, dal momento che la produzione ha dovuto lavorare al rallentatore a causa dell’emergenza sanitaria:

@albertoangela e il team di @UlisseRai1 sono al lavoro per le ultime due nuove puntate del ciclo primaverile dedicate a S Francesco e all'ambiente.Alcuna sospensione del programma!Solo un piccolo ritardo nella preparazione causa emergenza covid.Ulisse non si tocca e torna presto! — Stefano Coletta (@StefanoColetta2) May 8, 2021

Una versione confermata anche dall’account Facebook del programma:

Carissimi, abbiamo in serbo per voi nuove sorprese. Tutta la squadra del programma è al lavoro. L’emergenza Covid ci ha… Pubblicato da Ulisse su Sabato 8 maggio 2021

Ulisse, quindi, tornerà con due puntate ora in lavorazione, più una nuova versione della puntata dedicata all’opera di Tomasi di Lampedusa già andata in onda nel 2019.