Stasera, 21 aprile 2025, su Rai 1 alle 21:30 va in onda “Ulisse: il piacere della scoperta” con la puntata intitolata “Istanbul, la città che visse tre volte”. Alberto Angela guiderà i telespettatori attraverso la storia millenaria di Istanbul, da Costantinopoli a Bisanzio, esplorando il suo patrimonio culturale, i monumenti iconici come Santa Sofia e il Palazzo Topkapi, e il suo ruolo di crocevia tra Europa e Asia.

Un viaggio tra passato e presente in una città che ha vissuto tre vite distinte. Il racconto parte dalle origini di Bisanzio, città greca, per poi immergersi nell’epoca di Costantinopoli, capitale dell’Impero Romano d’Oriente, con i suoi monumenti iconici come Santa Sofia, simbolo di arte e fede, e il maestoso Palazzo Topkapi, cuore del potere ottomano.

Angela narrerà momenti chiave, come la fondazione della città da parte di Costantino, la sua trasformazione in capitale cristiana e la conquista ottomana del 1453. Attraverso ricostruzioni e visite ai luoghi simbolo, come la Moschea Blu e il Gran Bazar, si esploreranno l’eredità bizantina, l’influenza ottomana e la modernità di Istanbul, evidenziando il suo ruolo di ponte tra culture e continenti.

La puntata intreccia storia, arte e vita quotidiana, offrendo aneddoti su figure leggendarie e mostrando come Istanbul continui a essere un mosaico di tradizioni e innovazioni.

