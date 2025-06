Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La puntata speciale di Ulisse: il piacere della scoperta, intitolata Hiroshima e Nagasaki: i giorni che cambiarono il mondo, in onda stasera, 2 giugno 2025, alle 21:30 su Rai 1, è condotta da Alberto Angela e ripercorre gli eventi legati al lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki nell’agosto 1945, a ottant’anni da quei tragici giorni.

Il programma esplora le tappe fondamentali di questo evento che ha segnato la storia dell’umanità, analizzando come si arrivò alla decisione di sganciare le bombe e le ragioni militari e politiche dietro il “Progetto Manhattan”, il programma scientifico che coinvolse menti brillanti come Oppenheimer ed Enrico Fermi. Le telecamere visiteranno il laboratorio di Fermi in via Panisperna a Roma, dove si svolsero ricerche cruciali.

Attraverso ricostruzioni filmate, si rivivrà la missione dell’Enola Gay, l’aereo che il 6 agosto 1945 sganciò la bomba su Hiroshima, con testimonianze di chi era a bordo. A Hiroshima, Angela mostrerà luoghi simbolo come il Genbaku Dome e il Museo della Pace, che custodisce toccanti testimonianze della tragedia. A Nagasaki, si ripercorreranno gli eventi che portarono alla distruzione della città il 9 agosto 1945.

La puntata dà voce agli hibakusha, i sopravvissuti, tra cui Terumi Tanaka, rappresentante dell’associazione Nihon Hidankyo, premiata con il Nobel per la Pace nel 2024 per il suo impegno contro le armi nucleari. Il racconto intreccia storia, scienza e memoria, offrendo un monito affinché tali tragedie non si ripetano.

