Ufficiale, Amadeus passa al Nove. Ma cosa farà?

Se lunedì vi abbiamo dato conto della decisione di Amadeus di non rinnovare il proprio contratto (in scadenza al 31 agosto 2024) con la Rai, ora vi dobbiamo dare un’altra notizia, anch’essa largamente anticipata come quella dell’uscita dalla tv pubblica del celebre conduttore. È stato infatti ufficializzato che Amadeus, dalla prossima stagione tv, sarà al Nove.

Il gruppo Warner Bros. Discovery (a cui il canale, appunto, fa capo) ha fatto un altro colpaccio, quasi un anno dopo quello che ha portato Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Che Tempo Che Fa sulle proprie frequenze. Amadeus ha firmato un contratto che lo lega al Nove per quattro anni. Ma che cosa farà?

Presto detto: l’accordo, dice Warner Bros. Discovery, prevede la conduzione di un programma in access prime time (la fascia occupata da sette anni a questa parte su Raiuno da Amadeus) e di due programmi in prima serata. Che programmi siano, non è ancora chiaro, anche se il gruppo americano sarebbe interessato ad acquistare il format de I Soliti Ignoti (già condotto in passato da Amadeus), in scadenza in Rai.

Non solo: Amadeus “collaborerà attivamente con il senior management nello sviluppo di nuovi formati di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo”. Insomma, un accordo che prevede non solo che Amadeus “ci metta la faccia” comparendo davanti alla telecamere, ma che cerchi anche nuovi programmi per i canali del gruppo.

“Siamo entusiasti di accogliere nella nostra squadra Amadeus, fuoriclasse della tv, straordinario artista e volto tra i più amati dal pubblico italiano”, è il commento di Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Sud Europa. “Siamo impazienti di lavorare insieme, di unire la grande energia che lo contraddistingue – e che sicuramente saprà portare nel nostro Gruppo – con la creatività dell’editore che più di ogni altro negli anni recenti ha rinnovato la tv italiana. Warner Bros. Discovery, gruppo media leader a livello globale, vuole essere ancora più protagonista in Italia con il canale Nove – sempre più ricco di artisti e formati unici e distintivi – con l’intero portfolio di canali tv free e pay, con lo sport, le piattaforme digitali e la produzione e distribuzione cinematografica. Un sistema di mezzi che ci rende, nel mercato italiano, un soggetto unico in grado di valorizzare pienamente i maggiori talenti creativi del paese”.

Sarà questo il colpaccio di quest’anno del telemercato o ci saranno altri colpi di scena? Chissà, intanto in un’intervista a La Stampa Enrico Mentana, attuale direttore de Tg La 7, ha dichiarato che il suo contratto con la rete di Urbano Cairo scade il 31 dicembre e che non gli dispiacerebbe lavorare nello stesso canale con Amadeus. Sarà lui il prossimo a passare al Nove? Staremo a vedere.