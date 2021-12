Uà di Baglioni: quante puntate sono?

Sta per partire stasera, 4 dicembre 2021, in prima serata su Canale5, l’attesissimo e molto pubblicizzato show Uà – Uomo di varie età, scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni. 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer, si alterneranno sul palco.

Uà: quante puntate sono?

Uà andrà in onda per tre serate-evento nel sabato sera di Canale5: il 4, 11 e 18 dicembre. In ogni serata ci saranno musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti.

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Uà in streaming

Oltre che in televisione, Uà – Uomo di varie età sarà visibile in streaming a questo link. Dopo la messa in onda, le serate saranno visibili su Mediaset Infinity.