Tv Talk, ultima puntata, 27 maggio 2023

Oggi, sabato 27 maggio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 27 maggio 2023

L’ultima puntata del programma va in onda in diretta: è l’occasione per assegnare i Tv Talk Awards 2023, i premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno. Le categorie sono Miglior novità come “Programma di informazione”, Miglior novità come “Programma di intrattenimento”, Miglior novità nella “Fiction”, “Momento Cult della stagione Tv” e “Personaggio rivelazione” dell’anno.

Gli ospiti scopriranno in diretta l’esito delle premiazioni. Fra i candidati presenti in studio: Rosario Fiorello, Francesca Fagnani, Fabrizio Biggio, Maurizio Lastrico, Massimiliano Gallo, Marco Damilano e molti altri.

Il voto è affidato ad una doppia giuria: la stampa, con le firme più autorevoli dei giornalisti di settore; e il pubblico che, sui social, ha espresso migliaia di preferenze. Due premi, quindi, della stampa e del pubblico, per ogni categoria, commentati in studio dagli ospiti e dai vincito

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.