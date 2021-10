Tv Talk, Silvia Motta: perché indossa il turbante?

E’ una delle colonna portanti di Tv Talk fin dai suoi esordi: parliamo di Silvia Motta, l’analista degli ascolti tv che, durante una discussione su un programma con gli ospiti in studio fornisce i dati duri e puri sugli ascolti, sul pubblico e sulle fasce d’età. Con i suoi numeri dà, insomma, un chiaro quadro del successo televisivo di un programma, riuscendo però spesso anche a lanciare qualche battuta ad ospiti e colleghi in studio.

Ma perché Silvia Motta indossa il turbante? Il motivo appartiene alla vita privata di Motta, che giustamente preferisce non entrare nel merito, nel rispetto della sua privacy. Motta è comunque molto attiva sui social network dove, oltre a dare l’appuntamento ai telespettatori, racconta anche qualcosa della sua vita privata, legata alla sua famiglia (ha quattro figli) ed alle sue passioni.

Nel corso degli anni, il turbante di Silvia Motta è diventato un suo marchio distintivo: in ogni puntata di Tv Talk l’analista ne indossa uno differente, trasformando la curiosità del pubblico su perché lo indossa in occasione per sfoggiare look sempre nuovi.