Tv Talk, puntata oggi, ultima puntata 28 maggio 2022: ospiti

Oggi, sabato 28 maggio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 28 maggio 2022

Nella trentaduesima ed ultima puntata, si assegneranno i Tv Talk Awards 2022, i premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno: Miglior novità come “Programma di informazione”, Miglior novità nella “Fiction”, Miglior novità come “Programma di intrattenimento” e “Personaggio rivelazione” dell’anno.

A votare, una doppia giuria: la stampa, con le firme più autorevoli dei giornalisti di settore; e il pubblico che, sui social, ha espresso migliaia di preferenze. Verranno quindi assegnati due premi – della stampa e del pubblico –per ogni categoria, commentati in studio dagli ospiti e dai vincitori che interverranno a sorpresa.

Oltre ai Tv Talk Awards, ci sarà spazio anche per un bilancio finale di questa stagione e per i temi televisivi della settimana: il ricordo della strage di Capaci a 30 anni di distanza; il dramma della sparatoria nella scuola in Texas; il nuovo programma Quelle brave ragazze con Mara Maionchi in studio. Ospiti anche Antonio Di Bella, Franca Leosini, Nicola Savino, Saverio Raimondo, Lella Costa, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.